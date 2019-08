Suicide Squad: mostrata l’estetica iniziale di alcuni personaggi

Suicide Squad, lungometraggio scritto e diretto da David Ayer (che sarà seguito da un capitolo girato da James Gunn), presenta una delle squadre di villain più apprezzate dei fumetti DC. Il team è composto da alcuni antagonisti di Batman, riuniti per sconfiggere una minaccia comune: l’Incantatrice (Cara Delevingne).

Mentre attendiamo nuovi dettagli sul sequel, il filmaker del primo film ha postato, sul proprio profilo Twitter, alcune immagini che mostrano l’estetica iniziale di Harley Quinn, Joker e Deadshot, interpretati rispettivamente da Margot Robbie, Jared Leto e Will Smith. Da quello che vediamo non sono stati fatti troppi cambiamenti, anche se logicamente i personaggi erano meno definiti della versione finale. Vi lasciamo quindi alle foto in questione, che potete visualizzare qui sotto all’articolo.

More Squad stuff – this was the first 3D print of Deadshot’s helmet – it takes time to create these kind of assets – so they fit on the actor, and the actor can see and perform. pic.twitter.com/6skvm3UL5l

— David Ayer (@DavidAyerMovies) August 6, 2019