Final Fantasy VII Remake: mostrato il Settore 8 di Midgar

Final Fantasy VII Remake, uno dei giochi più attesi del prossimo anno, è oggetto da alcune settimane di una serie di combo screenshot e concept-art proposte da Square Enix dove ci vengono mostrate parte delle ambientazioni che saranno esplorabili nell’action-RPG, suddivise in immagini in-game e opere realizzate dagli artisti.

A questo giro tocca al Settore 8 di Midgar essere protagonista delle immagini. Come sempre, lo screenshot catturato dal gioco include la presenza del protagonista Cloud, mentre il concept-art ci propone uno sguardo a questa particolare sezione di Midgar, che sarà l’ambientazione principale del primo episodio del gioco, che vi ricordiamo essere atteso esclusivamente su PlayStation 4 dal 3 marzo 2020.

Today we're revealing another brand-new piece of concept art, this time of the bustling Sector 8 from #FinalFantasy VII Remake, alongside an in-game screenshot.

Notice the LOVELESS sign atop the theatre on the main road? #FF7R pic.twitter.com/b8ZZVFCvyc

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) August 6, 2019