10 titoli da giocare durante le vacanze

Siete dei videogiocatori e tra poco partirete per le vostre amabili vacanze, ma non sapete bene quale gioco portare con voi? Niente panico, noi di GamesVillage abbiamo pensato proprio a questo. Di seguito troverete infatti una lista di 10 giochi che, secondo noi, sono essenziali durante le vacanze, sia per la loro natura adatta a sessioni mordi e fuggi, sia perché sono in primis ottimi titoli. La maggior parte delle opere prese in esame o sono esclusive Nintendo Switch o comunque multipiattaforma rilasciati anche sull’hardware della grande N. Era inevitabile, considerando la natura ibrida di Switch che, di fatto, rappresenta sicuramente la console dell’estate ma è anche obiettivamente la più comoda da portare in viaggio con sé, potendone usufruire ovunque e dove lo si vuole. Direi di non perderci troppo in chiacchiere e di iniziare subito. Ah, giusto un piccolo appunto: l’elenco che segue non è una classifica, ergo i titoli sono tutti in ordine casuale in quanto non ci sembrava opportuno stilare anche una top 10. Sarebbe superfluo, in questo caso. Ed ora, iniziamo davvero.

Super Mario Maker 2

Iniziamo subito con una delle esclusive di punta di Nintendo Switch: Super Mario Maker 2 è un gioco meraviglioso. Prende quanto fatto di buono nel primo capitolo, espandendone il potenziale all’ennesima potenza. Soprattutto, non è più solo un prodotto basato principalmente sull’editor, bensì un videogioco a 360 gradi, grazie alla modalità storia che consacra una delle esperienze più belle dei platform 2D. I livelli creati da Nintendo non solo fungono da spunto per nuove idee, ma sono dei veri e propri capolavori di level e game design (chi più chi meno, ovviamente). Si tratta quindi di un titolo ottimo in single player, ma anche per giocare in locale con altri amici che possiedono uno Switch. Se poi siete in un momento di relax e volete mettervi belli comodi a creare il vostro livello, ben venga. In caso abbiate modo di collegare la console ad internet tramite una connessione Wi-Fi o tramite Hotspot dello smarthpone, lo condividete sul momento, altrimenti lo potete fare tranquillamente al rientro dalle vacanze. L’unico neo del non avere la possibilità di collegarvi ad internet fuori casa è l’impossibilità di giocare i livelli altrui, ma se ancora non avete avuto modo di dilettarvi sulla modalità storia, dormirete comunque sonni tranquilli. Nintendo non vi deluderà.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Da poco approdato anche su PC attraverso Steam, Monster Boy and the Cursed Kingdom è in realtà uscito a dicembre dello scorso anno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione, vi consigliamo quindi di tenerlo d’occhio e recuperarlo qualora non l’abbiate fatto a tempo debito, perché Monster Boy saprà regalarvi un’esperienza ludica di quelle che fanno bene all’animo e al corpo. Semplicemente un’opera meravigliosa, intrisa di meccaniche di gameplay ben consolidate in un palcoscenico da sogno caratterizzato da un art direction impeccabile. Un gioco decisamente adatto anche per partite mordi e fuggi e non possiamo che consigliarvelo in versione Switch, perlomeno per le vacanze. Sappiate che il titolo si difende benissimo anche sull’ibrida piattaforma di Nintendo e in portatile è gustosissimo. Monster Boy è inoltre un Wonder Boy a tutti gli effetti (il titolo differisce solo per una mera e semplice questione legata ai diritti), tant’è che alle spalle del progetto vi è pure l’autore originale, Ryuichi Nishizawa. Insomma, andate sul sicuro.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Cadence of Hyrule

Dagli autori di Crypt of the NecroDancer, Cadence of Hyrule è un crossover tra quest’ultimo e la serie Zelda di Nintendo, sviluppato da Brace Yourself Games. Unire due formule di gameplay così diverse è stato un azzardo, ma Nintendo ci ha visto bene nell’affidare il compito allo studio indie in questione. Il risultato è strepitoso e giocare un titolo con le influenze “Zeldiane” a ritmo di musica come in Crypt of the NecroDancer è una vera gioia. Cadence of Hyrule è un’esclusiva Nintendo Switch, ovviamente, e può essere un puro spasso giocarlo sotto l’ombrellone, ammaliati dagli ottimi riarrangiamenti della serie Zelda.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Devil May Cry

Il primo Devil May Cry è una pietra miliare dell’industria videoludica. Rinnegarlo sarebbe un errore. Perché consigliarvi solo il primo e non l’intera trilogia in HD presente sia su PlayStation 4 e Xbox One ma anche su PlayStation 3 e Xbox 360? Semplicemente perché noi teniamo conto in particolare di Nintendo Switch, dove è stato rilasciato solo il primo capitolo, di recente (scelta comunque discutibile). Inoltre, il 2 non esiste. Chiaro che quasi a parità di prezzo sia consigliabile l’HD Collection, ma volete mettere poter giocare una perla come Devil May Cry durante il viaggio in aereo/treno o in spiaggia, al bar o comodamente a letto o ovunque vogliate durante le vostre vacanze? Un gioco veloce, affascinante, frenetico e dalle atmosfere cupe intrise di tinte horror, adatto pure per partite mordi e fuggi. La struttura ludica ben si sposa infatti con l’ibrida console della casa di Kyoto e noi non possiamo che consigliarvelo. Capolavoro di altri tempi, consigliabile soprattutto a chi ancora non ha avuto modo di giocarlo, né ai tempi né con l’HD Collection.

Yoshi’s Crafted World

Il platform Nintendo dedicato al simpatico dinosauro verde sprizza gioia e allegria da tutti i pixel. Il suo stile grazioso fatto di carta e cartone regala un senso di spensieratezza senza precedenti. Giocarlo durante le vacanze non ha prezzo, stesi comodamente sulla vostra sdraio o ovunque vi pare. Forse una spanna sotto al capitolo Wii U, ma parliamo comunque di un titolo delizioso e divertente che però saprà farvi anche spremere le meningi per scovare tutti i suoi infiniti collezionabili. Yoshi’s Crafted World non solo è adatto durante le pause al mare, ma il suo gameplay rilassante lo rende proprio il gioco perfetto per l’estate.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Uscito di recente, il remake del leggendario Crash Team Racing non può non essere portato in vacanza. Certo, su PlayStation 4 e Xbox One potrebbe risultare tecnicamente più solido (il frame rate è però ancorato sui 30fps su tutte le console), ma durante le vostre escursioni tra mare o montagna la versione Switch risulta di sicuro la scelta migliore. Il titolo garantisce il medesimo divertimento del 1999 con tutte le novità del remake e le aggiunte di cui ancora il team di sviluppo lo sta arricchendo. Occhio, però… se siete in vacanza con la vostra famiglia o con un gruppo di amici e giocate tutti insieme, preparatevi a ritornare alla routine di tutti i giorni con i rapporti sfasciati.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Mario Kart 8 Deluxe

Dopo CTR non potevamo non citare il rivale storico per antonomasia, nonché il pioniere di questo specifico genere (o sotto-genere, se preferite). Mario Kart 8 Deluxe è sinonimo di divertimento, ma anche di amicizie perdute (proprio come raccontato poc’anzi con Crash). Eppure, vale davvero la pena portarlo in vacanza, perché forse è il gioco che più rappresenta lo spirito di Nintendo Switch. Certo, potremmo raccontarvi di come Mario Kart si sia semplificato negli anni e di quanto possa essere entusiasmante una modalità avventura apposita (ne parlavamo proprio qui), ma è anche vero che ogni tanto le opere vanno giocate senza troppe pretese e Mario Kart 8 Deluxe, per staccare la spina e divertirsi, è magicamente perfetto.

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

The Messenger

In occasione del rilascio del DLC completamente gratuito, era quasi d’obbligo ricordarvi di The Messenger, spettacolare indie realizzato da Sabotage Studio. Il gioco è di per sé uno spasso; pieno zeppo di dialoghi ilari e stravaganti che vi strapperanno qualche risata di gusto, ma The Messenger è anche un’opera di gran spessore che unisce sapientemente due stili di gameplay differenti. Infatti sulle prime potremmo considerarlo un classico platform hack ‘n slash, ma nella seconda fase si tramuta in un vero e proprio metroidvania che ne arricchisce ogni minuzioso aspetto. Al tutto aggiungeteci un DLC gratuito incentrato proprio sull’estate, ed ecco la combo perfetta da portare in vacanza, rigorosamente su Nintendo Switch, seppur da poco il titolo sia approdato anche su PlayStation 4.

Super Smash Bros. Ultimate

Considerando che il gioco è in continua espansione con personaggi che si aggiungono costantemente all’immenso roster, Super Smash Bros. Ultimate, grazie alla comodità di Nintendo Switch, è il “primo” capitolo della serie che è possibile portare comodamente in vacanza (escluderei infatti la versione 3DS – NdR). Le sane e spensierate azzuffate, soprattutto in compagnia di amici, non hanno prezzo. Parliamo di ‘spensierate’ in quanto non ci sembra il caso di tirare in ballo la scena competitiva (e questo vale per tutto), specie in occasione di giochi consigliati per le vacanze e quindi per rilassarsi e divertirsi. Anche in questo caso vale però la regola del ritorno a casa con i rapporti sfasciati; ma ne vale la pena (o forse no).

Per maggiori dettagli sul gioco, cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Yoku’s Island Express

Per questo speciale, salvo alcune eccezioni, sono stati presi in esame titoli grossomodo recenti o comunque che si sono aggiornati ultimamente proponendo qualcosa (escluso Mario Kart 8 Deluxe). Yoku’s Island Express rappresenta invece la scelta “fuori dal coro”, ma ci tenevamo a segnalarvelo perché si tratta di un indie deliziosissimo e forse passato piuttosto in sordina, nonostante i suoi enormi pregi. Trattasi di un metroidvania la cui struttura platform si basa completamente sul pinball, proponendo situazioni di gioco davvero geniali e incredibili che sapranno lasciare a bocca aperta in più di un’occasione. Considerando inoltre i colori vivi e accesissimi, lo stile artistico e l’ambientazione in generale, ci è sembrata un’opera proprio adatta per le vacanze; ergo, datele una chance che tra un momento di relax e l’altro magari riuscite pure a finirlo.

Bene, cari lettori, il nostro articolo di consiglio per le vacanze è giunto al suo termine. Una menzione d’onore va comunque a Tetris 99 che, malgrado, non abbiamo inserito in elenco per il semplice fatto che il cuore del gioco è nell’online, seppur ci sia la possibilità di giocarlo in single player, adesso. Magari però non tutti hanno modo di collegarsi ad internet fuori casa e il multiplayer locale non è stato ancora aggiunto (sembra se ne parli il prossimo mese). E se l’avete visto in copertina chiedendovi come mai sia assente nella lista è perché, come dicevamo nell’articolo, abbiamo voluto prendere in esame giochi più “recenti” e Super Mario Odyssey non rientrava tra questi, oltre ad essere di sicuro già protagonista di altre classifiche simili. Chiaro comunque che se non l’avete giocato rimane più che ottimo durante le vacanze (e non solo, a dirla tutta). Ci auguriamo che le nostre scelte siano di buon auspicio per far sì che possiate avere un’idea su cosa portare con voi durante il vostro periodo di svago e relax. Riteniamo infatti che siano tutti titoli molto veloci da giocare per sessioni mordi e fuggi, adatti proprio per il clima estivo e godervi al meglio le vostre sudatissime ferie.