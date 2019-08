GreedFall: pubblicato un corposo gameplay trailer

Il publisher Focus Home Interactive ha da poco rilasciato un nuovo filmato di GreedFall, RPG in sviluppo da parte del team Spiders. Il video fa una panoramica generale sul titolo, a partire dalla creazione del personaggio, a livello estetico e sulle caratteristiche della propria classe (Warrior, Technical e Magic), per poi passare ai combattimenti all’interno del mondo di gioco, alle armi, le armature e i boss, e alle scelte da prendere. Il gioco sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

GreedFall: c’è tanto da fare nell’isola sperduta

Questa la descrizione del gioco nella pagina Steam:

Esplora un’isola sperduta ricca di magia, segreti da decifrare e creature fantastiche.

Forgia il destino di questo mondo, alleandoti o ingannando i tuoi compagni e intere fazioni. Con diplomazia, inganno e maniere forti, entra a far parte di questo mondo vivo e in continua evoluzione: cambiane il destino e forgia la tua storia.

Mettiti alla prova in questo gioco di ruolo: completa missioni e obiettivi in diversi modi; userai la forza, la diplomazia, l’inganno o la discrezione?

Libertà totale di sviluppo del personaggio: gioca nei panni di un uomo o una donna e personalizzane l’aspetto, le abilità, gli incantesimi e i talenti.

Immergiti in un misterioso mondo magico: parti all’avventura e scopri antichi segreti protetti da esseri soprannaturali, manifestazioni di questa terra magica.

Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.

