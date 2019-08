Steam: Valve dovrà dare l’approvazione per modificare la data di uscita

Steam cambia ancora. È notizia delle ultime ore infatti di un cambiamento riguardante le policy degli sviluppatori, che ora non potranno più cambiare la data di uscita di un gioco in totale autonomia.

Steam: cosa cambia per gli sviluppatori?

In caso di ritardi sull’uscita, i developer ora non potranno più cambiare in autonomia la precedente “street date” annunciata. Sarà necessario rivolgersi a Valve in prima persona, per poter ottenere l’autorizzazione al cambio. Una volta approvata la richiesta dunque gli sviluppatori potranno lanciare la nuova data di uscita, che dovrà essere più o meno quella definitiva, come appurato dalla comunicazione della società di Gabe Newell lanciata nelle scorse ore. La nuova politica entrerà in vigore a partire dal 19 settembre 2019.