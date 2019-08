DuckTales Remastered: addio agli store digitali tra meno di 24 ore

DuckTales Remastered non sarà più disponibile sugli store digitali tra circa 24 ore. A darne l’annuncio ci ha pensato Capcom, tramite un comunicato diffuso tramite il suo sito web.

DuckTales Remastered: ecco quando il gioco sparirà dai negozi virtuali

Il gioco di Capcom, remaster della versione per Nintendo NES, scomparirà dagli store di Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One e Steam entro la giornata di domani, giovedì 8 agosto 2019. Chiunque l’abbia già acquistato o intende farlo nelle prossime ore potrà continuare a giocarci in tranquillità, probabilmente anche riscaricandolo in un prossimo futuro. Vi aggiorneremo in caso di cambiamenti o aggiornamenti sulla situazione.

