Anthem: disponibile il Cataclisma insieme al nuovo aggiornamento

Previsto inizialmente per maggio, Il Cataclisma su Anthem fu sorprendentemente rinviato, questo a causa di una serie di problemi tecnici che affliggevano l’opera targata BioWare. Ora, finalmente l’evento stagionale è attualmente disponibile a tutti i giocatori in maniera completamente gratuita insieme al nuovo aggiornamento, apportando modifiche sostanziali alla produzione sci-fi.

Anthem: vediamo le principali novità apportate con l’aggiornamento

L’evento introduce una nuova area esplorabile, dove all’interno di essa si potranno svolgere nuove missioni con il proprio Strale. Inoltre, i giocatori potranno affrontare le forze di Vara Brom in una nuova modalità che, a secondo degli sviluppatori, quest’ultima andrà ad evolversi nel tempo. Come se non bastasse, nell’opera è stato aggiunta un sistema di inversioni, permettendo di affrontare alcune attività con dei bonus che andranno ad impattare il gameplay, proprio come succede in Destiny 2.

Per concludere, nelle patch notes vengono evidenziate l’introduzione delle Classifiche, Valuta Stagionale, nuovi oggetti ed equipaggiamenti per i combattimenti corpo a corpo e il sistema dell’Alleanza. L’opera è disponibile per l’acquisto su PC, Xbox One e PlayStation 4.

