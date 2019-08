Children of Morta: annunciata la data di uscita

Children of Morta è oramai pronto al debutto su console e PC. Nel corso del primo pomeriggio infatti il titolo ha finalmente ottenuto la sua data di uscita definitiva, che rispetterà (almeno in parte) la finestra di lancio promessa negli scorsi mesi.

Children of Morta: subito su PC, poi su PlayStation 4, Switch e Xbox One.

Dead Mage ha annunciato che la versione PC del gioco arriverà il 3 settembre. Per le versioni PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One invece bisognerà aspettare un po’: la data di uscita per le console Sony e Microsoft è infatti fissata al 15 ottobre, come comunicato dal team di sviluppo. Vi lasciamo al trailer di annuncio, che trovate in calce alla notizia.