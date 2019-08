Bully 2: uscita per il prossimo anno su PlayStation 4 e Xbox One?

Bully 2 potrebbe debuttare il prossimo anno, almeno stando ad un leak delle scorse ore proveniente da un presunto insider di Rockstar Games. Sono queste le indiscrezioni che emergono da uno YouTuber piuttosto famoso nel coprire i giochi della casa di Grand Theft Auto ma di cui (ovviamente) non c’è nessuna confermata.

Bully 2: arrivo su PlayStation 4, Xbox One e le prossime console?

Secondo le indiscrezioni, raccolta in un lungo video pubblicato nelle scorse, Rockstar Games pubblicherà il sequel delle avventure di Jimmy nel 2020. L’uscita sarebbe prevista oltre che su PlayStation 4 e Xbox One anche sulle prossime console di casa Sony e Microsoft. Rumor che non trovano una vera conferma, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze: vi aggiorneremo non appena ci saranno dettagli in merito.

