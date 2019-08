Death Stranding: il gioco non compare più tra la lista di esclusive PlayStation 4

Death Stranding potrebbe non essere più un’esclusiva PlayStation 4. L’indiscrezione nasce dalla mancata inclusione del titolo di Hideo Kojima nella lista dei giochi disponibili solamente sulla console di casa Sony.

Death Stranding: possibile l’arrivo su PC?

Come riportato online, nel 2016 (anno dell’annuncio del titolo di Hideo Kojima), il gioco era riportato nella lista delle esclusive PlayStation 4 presente sul sito. Flash forward ad oggi: il nome dell’action game è completamente sparito, come visibile a questo indirizzo e grazie alle due foto pubblicate in calce alla notizia. Sotto questo aspetto, non è da escludersi che il titolo raggiunga Steam (o Epic Games Store) nel corso mesi successivi alla release su console. E chissà che l’annuncio non arrivi proprio alla gamescom 2019, vista la presenza del titolo alla cerimonia di apertura.