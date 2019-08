Super Dragon Ball Heroes World Mission: disponibile il secondo aggiornamento gratuito

È disponibile il secondo aggiornamento gratuito di Super Dragon Ball Heroes World Mission. Scaricando il free update #2 si potranno sbloccare nuove carte, missioni, modelli dei personaggi, super attack, abilità ed altro. Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer sui propri canali social, che potete vedere in fondo alla notizia. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC (Steam) e Nintendo Switch.

Super Dragon Ball Heroes World Mission: arriva il Saiyan Pack

Come mostra il filmato, viene introdotto il Saiyan Pack, con Goku (ultra instinct), Goku (Super Saiyan God), King Vegeta, Beets e personaggi originali del gioco Bandai Namco, come Great Saiyaman 3 e Sealas, per un totale di 17 nuove carte. E poi nuovi design per la modalità creazione, 5 nuove missioni extra, e una campagna bonus dal 10 al 18 agosto che triplica experience e friendship points.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.