Exynos 9825: svelato il nuovo processore Samsung

In anticipo di pochissime ore rispetto al reveal del Note 10, Samsung ha svelato il suo nuovo processore smartphone, l’Exynos 9825. Si tratta di prodotto decisamente migliorato rispetto al suo predecessore sotto ogni aspetto, in modo da offrire la migliore esperienza utente possibile.

Per cominciare esso è stato progettato utilizzando un processo EUV a 7nm. In questo modo l’azienda è riuscita a ideare un chip decisamente più piccolo, ma anche molto più potente. In secondo luogo il processo in questione ha reso ancora più performanti i 2 core Cortex-A75 contenuti nella CPU. Samsung ha inoltre dichiarato che non solo il 9825 è molto potente, ma è stato anche pensato per garantire un notevole risparmio energetico, in modo da non prosciugare la batteria degli smartphone.

L’Exynos 9825 sarà potente e poco dispendioso in termini di energia

A questo punto risulta possibile credere che il processore in questione possa essere incluso nel Galaxy Note 10, per ciò non occorre altro che attendere l’evento reveal, previsto tra poche ore.