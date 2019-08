gamescom 2019: svelata la line up di Modus Games

Da poco, Modus Games ha svelato nel dettaglio la line up che porterà alla nuova edizione della gamescom 2019, grazie al quale non mancheranno annunci di titoli non ancora noti ai giocatori da parte della compagnia. Mentre, per quanto riguarda i prodotti conosciuti, lo studio porterà opere come: Trine 4 The Nightmare Prince e Cris Tales.

gamescom 2019: ecco tutti i titoli che saranno presenti alla kermesse

Di seguito, vi elenchiamo la lista di tutti i prodotti presenti alla gamescom 2019:

Ary And the Secret of Season:

Ary And the Secret of Seasoni si unisce ai giocatori con Ary, una giovane ragazza con il potere di piegare le stagioni del tempo alla sua volontà. Con una forza misteriosa che getta il suo mondo nel caos, Ary si propone di trovare una soluzione, brandendo la sua unica capacità di sconfiggere i nemici, risolvere enigmi ambientali ed esplorare nuove regioni di un mondo vibrante ma travagliato.

Cris Tales:

Cris Tales segue l’avventura di una giovane ragazza attraverso un mondo lussureggiante mentre le sue azioni si susseguono nel tempo per influenzare sia il passato che il futuro. Con l’esplorazione e i combattimenti a turni che attraversano passato, presente e futuro simultaneamente, questo tributo all’età d’oro dei JRPG è un’ambiziosa elevazione dei temi narrativi e dei combattimenti di un genere classico.

Trine 4 The Nightmare Prince:

Il ritorno dell’adorata serie di avventura di puzzle-platforming cooperativa, Trine 4 The Nightmare Prince intreccia enigmi ripensati con il combattimento revisionato per l’avventura più audace della serie, introducendo al contempo novità della serie come il multiplayer a quattro giocatori. Trine 4: The Nightmare Prince affina l’essenza di ciò che rende i giochi di Trine divertenti per tutti e porta il suo mondo fantastico a nuove vette.

Gioco da annunciare #1:

Rotolare attraverso [Sconosciuto] mentre si fa e rompere ogni sorta di [Sconosciuto] ogni personalizzato [Sconosciuto] divertimento senza fine!

Gioco da annunciare #2:

Ritorno della serie horror classica di culto, controllando i giocatori nell’inquietante [Sconosciuto]. Gli avventori dovranno utilizzare lo stealth e l’intraprendenza mentre esplorano la loro casa lontano da casa, scoprendo oscuri segreti mentre incontrano [Sconosciuto] molti ospiti e pericoli.

Passate dalla nostra sezione Games.