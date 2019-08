Borderlands 3: il trailer della Sirena Amara

Borderlands 3 torna a presentarci i suoi personaggi. Dopo Moze, il team di sviluppo oggi ci presenta la sirena Amara, dotata di 8 mani e decisamente agguerrita.

Borderlands 3: ecco chi è Amara

Chi è esattamente Amara? Stando alla descrzione di Gearbox, Amara è una sirena attaccabrighe, dal carattere forte e inossidabile. In aggiunta è la protettrice dei deboli e come testimonia il filmato, che trovate in calce alla notizia, è sempre pronta a dar battaglia e non si tira sicuramente indietro molto facilmente. Vi lasciamo al trailer, ricordandovi che il terzo atto della serie di Gearbox debutterà il 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One PC e Google Stadia.