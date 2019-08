Xiaomi: in arrivo Redmi con camera da 64MP

Nella giornata di ieri abbiamo discusso riguardo l’arrivo nell’immediato futuro dello smartphone Redmi Note 8, il quale potrebbe essere dotato della camera proprietaria di Xiaomi da 64MP. Quest’oggi la stessa compagnia sembrerebbe tuttavia aver confermato la faccenda.

Mi Fans, it really excites me when we push the limits of what's technologically possible!

I'm thrilled to share that a new #Redmi phone with #64MP camera will be arriving! 🤩 Confident that this will be the #FutureOfCamera. 📸

RT if you are as excited as I am. 🔄#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/hHg3BbGU43

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) August 7, 2019