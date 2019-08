Black Ops 4 si aggiorna di nuovo, in arrivo la modalità Pandemic

Call of Duty: Black Ops 4 si è aggiornato nuovamente quest’oggi, con un update dal peso di circa 11 GB interamente incentrato sulla componente battle royale dell’FPS di Treyarch.

Black Ops 4, ecco la modalità Pandemic

Alla classica modalità Blackout, nota sin dal lancio del gioco e ultimamente un po’ in calo (fisiologico) di popolarità, il team di sviluppo ha affiancato la modalità Pandemic, disponibile da oggi nell’ambito della nuova fase dell’Operazione Apocalypse Z. Pandemic, aperta a 80 giocatori, è pensata per combinare le meccaniche della modalità infetto (introdotta nel multiplayer di Modern Warfare 3) con l’estensione della mappa della battle royale.

“Immagina una partita per 80 giocatori su Infected ma sulla più grande mappa di Call of Duty mai realizzata“, recita un post su Reddit. In Pandemic, i partecipanti a ogni partita dovranno sfidarsi in lotte all’ultimo sangue per decretare l’ultimo sopravvissuto all’infezione. Come accade nella normale modalità Infetto, un giocatore verrà “infettato” dal virus a inizio partita, e piano piano contagerà tutti gli altri. L’ultimo a rimanere umano, almeno finché non verrà infettato anche lui, verrà considerato il vincitore.