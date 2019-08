Death Stranding diventa un anime in un progetto amatoriale

Death Stranding è uno dei videogiochi più attesi, se non il più atteso in assoluto, di questo fine anno. Per questo, non c’è da stupirsi se attorno al titolo di Hideo Kojima comincino a fioccare diversi progetti fan-made: uno fra questi è nientemeno che un anime, realizzato da due ragazze di Parigi, Channy e Kimberly, di professione animatrici.

Death Stranding diventa un anime

Le due, che hanno lavorato al progetto per più di due anni e nel loro tempo libero, hanno condiviso su Twitter alcuni teaser del lavoro finito, che reinterpreta l’immaginario di Death Stranding come se fosse una serie animata. Tutto quanto dovrebbe debuttare, sempre a mezzo social, entro il mese di ottobre, in tempo per la release del gioco, prevista per novembre.

Vista la qualità di quanto realizzato e l’impegno profuso, ci auguriamo che Kojima stesso decida di non bloccare tutto e che anzi appoggi il lavoro delle due ragazze, come del resto è solito fare in situazioni simili. Voi che ne pensate?

Death Stranding arriverà in esclusiva PlayStation 4 l’8 novembre 2019, ma diversi rumor sempre più insistenti lo vedrebbero approdare anche su PC e su Google Stadia.