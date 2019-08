Red Dead Redemption 2 ad oltre 25 milioni di copie distribuite, Borderlands 2 raggiunge i 22 milioni

Take-Two continua a macinare successi, dimostrando di non vivere di solo GTA V: come evidenziato dal CEO Strauss Zelnick durante un recente report finanziario, altri due franchise di proprietà del gruppo a cui fanno capo sia Rockstar che 2K sono particolarmente in salute.

Red Dead e Borderlands continuano a macinare grandi numeri

Parliamo, ovviamente, di Red Dead e Borderlands: Red Dead Redemption 2 ha raggiunto e superato i 25 milioni di copie distribuite, mentre Borderlands 2 (il più venduto della serie) è arrivato alla ragguardevole cifra di 22 milioni, continuando a crescere a un ritmo importante nel corso degli anni.

Nel caso di Red Dead Redemption 2, il titolo prevede anche delle microtransazioni per il comparto online, che aumentano ulteriormente gli introiti: proprio Red Dead Online, secondo Zelnick, gode di ottima salute ed è un pilastro per la compagnia, come del resto GTA Online. Il multiplayer del capolavoro western di Rockstar, come promesso, si arricchirà prossimamente di nuove modalità e contenuti in generale.

Per quanto riguarda Borderlands 2, anche in questo caso Take-Two e Gearbox non possono che gioire: l’imminente lancio del terzo capitolo e il nuovo DLC gratuito Commander Lilith and the Fight for Sanctuary devono aver risvegliato un forte interesse sul titolo, che, a distanza di 7 anni dal lancio, è stato capace di vendere ben due milioni di copie in soli tre mesi, da maggio a oggi.