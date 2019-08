Huawei Mate 30: leak mostra nuovamente le camere

Dopo diverso tempo la linea smartphone Huawei Mate 30 torna a far parlare di se, con un nuovo leak decisamente più dettagliato rispetto al passato. Esso, diffuso dall’instancabile informatore SlashLeaks, mostra fronte e retro del modello base e della sua versione Pro.

Da quanto mostrato i due smartphone risultano estremamente simili ad un primo sguardo, ma in realtà nascondono una serie di piccole differenze. Entrambi i device presentano un array di camere posteriori composto da 3 lenti poste all’interno di un bumper di forma tonda. Tuttavia il flash del modello pro risulta di forma rettangolare, a differenza di quello tondo di base. Sempre sul retro troviamo 2 speaker aggiuntivi, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra. Il Mate 3 base presenta un jack per le cuffie, assente nella versione Pro. Infine si al’uno che l’altro dispositivo presentano una serie di sensori frontali racchiusi in un grande notch sul display, quest’ultimo dotato di cornici sottilissime.

Huawei Mate 30 sembra decisamente interessante

Non rimane quindi altro che attendere ulteriori dettagli in merito al dispositivo, il quale dovrebbe essere svelato nel corso del mese di ottobre.