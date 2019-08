Il manga di Berserk sta per tornare: annunciata la data di uscita del capitolo 359

Fan di Berserk, l’attesa è finita. A 5 mesi di distanza dall’ultimo capitolo (e a un anno di distanza dal capitolo 357, uscito il 24 agosto dell’anno scorso), il manga di Kentaro Miura sta finalmente per tornare con un capitolo totalmente incentrato sulla riunione tra Guts e la nuova Casca, ora tornata in sé.

Come visibile dall’immagine sottostante infatti, catturata all’interno della rivista Young Animal, il capitolo 359 di Berserk uscirà ufficialmente il prossimo 23 agosto, segnando il grande ritorno del seinen.

La storia di Berserk è sempre stata circondata da misteri e orrori ben lungo dall’essere definibili, soprattutto dinnanzi alla Mano di Dio, organizzazione composta tra gli altri da Grifis, vecchio amico dello stesso Guts ed ex generale de L’Armata dei Falchi, ma in questo caso la prospettiva tornerà nuovamente sulla relazione tra Guts e Casca, rimasta in un limbo per oltre 22 anni, ossia dalla chiusura dell’arco narrativo della Golden Age e l’apertura del Conviction Arc. Con il risveglio di Casca, come andrà a dipanarsi la storia di Berserk?

Vi lasciamo all’immagine scansita e tradotta da un utente su Reddit: “Il palcoscenico tornerà su Fairy Island insieme a Casca, ora risvegliatasi, e Guts. Un nuovo giorno ha inizio.”