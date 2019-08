Aggretsuko: Netflix annuncia l’inizio dei lavori sulla Stagione 3

Durante un evento al Taipei Comic Exhibition, Netflix ha ufficialmente annunciato di aver iniziato i lavori sulla Stagione 3 di Aggretsuko. Non molti altri dettagli sono usciti sulla produzione, ma alla felicità degli appassionati presenti e al successo dell’anime si è anche aggiunta la voce del director della serie animata, ossia Rareko, che ha aggiunto di aver già trattato tutti gli argomenti possibili nel corso delle scorse stagioni. Mostrandosi intimorito dalla nuova sfida, il director ha chiuso la sua presentazione con un invito ai fan, chiedendogli di attendere con ansia la terza stagione su Netflix.

Retsuko, la protagonista delle vicende creata da Yeti per Sanrio (la stessa compagnia di Hello Kitty), è un minuto panda 25enne che finisce per lavorare nella compagnia dei sogni, ma dietro quel lavoro si nasconderanno presto degli incarichi sempre più impegnativi e dei colleghi altrettanto insopportabili, finché non sarà la stessa Retsuko a decidersi di sfogarsi con… il karaoke più vicino, a suon di death metal!

Nonostante l’annuncio ufficiale, oltre al poster sottostante, non si sa altro sui nuovi episodi; neanche l’anno di uscita, che in questi casi viene generalmente rivelato. Non ci resta quindi che attendere il primo, immancabile teaser trailer della Stagione 3 di Aggretsuko.