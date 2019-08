Taika Waititi al lavoro su Next Goal Wins

Taika Waititi, regista, attore, comico e sceneggiatore neozelandese, dopo l’uscita di Thor Ragnarok, è diventato un punto di riferimento per gli amanti del MCU, grazie al suo stile fortemente ironico che non si prende troppo sul serio. L’artista, che sarà al timone anche di Thor 4, è stato da poco impegnato con Jojo Rabbit (qui trovate il teaser e il poster), ma un un nuovo progetto sembra essere in ballo.

Taika Waititi on fire

Da quanto ha riportato Deadline, infatti, il filmaker è in procinto di realizzare un’altra opera, prodotta da Fox Searchlight: si tratta di Next Goal Wins, lungometraggio ispirato all’omonimo documentario del 2014 sul mondo del calcio, diretto da Mike Brett e Steve Jamison. Attualmente non si hanno altri dettagli in merito alla pellicola e appena li avremo vi aggiorneremo.