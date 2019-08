Attacco al potere 3: una clip mostra l’offensiva dei droni

Attacco al potere 3 – Angel has fallen, è il terzo capitolo dell’omonima trilogia con protagonista Gerard Butler (300, The Vanishing – Il mistero del faro) che interpreta l’agente speciale Mike Banning. In questo lungometraggio l’eroe principale verrà accusato di aver tentato di uccidere il Presidente degli Stati Uniti (che ha il volto di Morgan Freeman) e farà di tutto per provare la sua innocenza.

Attacco al potere 3: un nuovo video

Qualche ora fa, sul canale YouTube di Lionsgate Movies, è stata caricata una nuova clip che mostra una delle sequenze già mostrate nel trailer: il momento in cui diversi soldati vengono attaccati da uno stormo di droni da combattimento, mentre Banning osserva la scena. In attesa dell’arrivo della realizzazione al cinema, prevista per il 28 agosto, vi lasciamo al filmato in questione, che trovate qui sotto.

