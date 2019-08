Netflix ha siglato un accordo milionario con Benioff e Weiss

Netflix, in vista della prossima guerra allo streaming con Disney Plus (qui trovate tutte le principali informazioni) e le altre nuove arrivate, si sta preparando all’attacco. E qual’è il modo migliore per combattere in maniera efficace ed efficiente? Produrre nuovi contenuti che sappiano attirare l’attenzione del pubblico e che lo intrattengano al meglio.

Netflix e il deal esclusivo

E probabilmente per questo motivo, il colosso statunitense ha stretto, da poche ore, un accordo con Benioff e Weiss, i due showrunner di Game of Thrones,per la realizzazione di progetti esclusivi per la piattaforma. Secondo The Hollywood Reporter , il contratto è costato alla company ben 200 milioni di dollari e considerando la difficile situazione economica del device, è sicuramente un bel rischio, anche tenendo conto della scarsa popolarità che hanno ottenuto i due sceneggiatori dopo l’ultima stagione de Il Trono di Spade. Vedremo quindi se in futuro i due artisti saranno valorizzati al meglio e noi siamo curiosi di scoprirlo.