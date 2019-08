The Surge 2: annunciata la seconda Closed Beta

Inaspettatamente, Deck13 ha annunciato una seconda Closed Beta per The Surge 2, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 24 settembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Gli sviluppatori, fanno sapere che questa fase sarà disponibile unicamente agli utenti PC dal 15 agosto fino al 25 dello stesso mese, dove i giocatori selezionati potranno mettere le mani sulla produzione.

The Surge 2: La seconda Closed Beta sarà riservata a 1.000 giocatori

Inoltre, i giocatori interessati a partecipare alla fase test dovranno possedere un account Steam ed aver compiuto 18 anni, ma solo 1.000 di questi potranno essere selezionati. Se volete provare ad essere accettati per la Closed Beta, vi rimandiamo al link ufficiale. In conclusione, gli utenti scelti saranno soggetti all’NDA, ciò significa che non avranno diritto a pubblicare immagini e video sulle principali piattaforme social.

Passate dalla nostra sezione Games.