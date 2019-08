Galaxy Note 10 e 10 Plus sono finalmente realtà

Dopo diversi mesi di discussioni in merito, finalmente gli smartphone Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus sono stati svelati ufficialmente. Essi appaiono identici ad un livello estetico ai leak delle scorse settimane e presentano un hardware di ottimo livello, pensato per fornire un’ottima esperienza fotografica, nonché generale.

Per quanto riguarda l’ambito tecnico troviamo per entrambi i device un processore Snapdragon 855, un sensore per impronte digitali interno al display, una camera frontale da 10MP e 3 camere posteriori base. Figurano quindi una principale da 12MP con sistema di stabilizzazione ottico dell’immagine, una grand-angolo da 16MP ed una telephoto da 12MP. Le differenze iniziano proprio dal comparto fotografico, dato che il modello 10 Plus è stato dotato di un sensore di profondità aggiuntivo.

Oltre a ciò il display dei 2 smartphone, un Dynamic AMOLED, risulta da 6.8 pollici 3040 x 1440 sul Plus, mentre sul modello standard ne misura 6.3 con risoluzione da 2280 x 1080. Per la RAM troviamo 12GB per la versione più grande, mentre lo smartphone base ne ospita 8GB. Per quanto concerne la memoria interna troviamo rispettivamente 256GB/512GB UFS 3.0 espandibili e 256GB UFS 3.0 non espandibili, mentre le batterie interne sono da 4300mAh e 3500mAh.

La linea Galaxy Note 10 possiede un hardware decisamente di alto livello, condito da un software appagante

Infine per entrambe le versioni è disponibile la nuova e migliorata Galaxy S Pen, dotata di giroscopio, accelerometro e connessione bluetooth, per consentire l’utilizzo di gesture touchless, nonché di una valanga di funzioni software per i dispositivi e per le fotocamere di cui dispongono. Note 10 è disponibile al pre-order al costo di 979 euro, mentre il modello Plus costa ben 1129 euro. I due smartphone saranno disponibili ufficialmente dal 23 agosto.