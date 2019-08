Batman Ninja: rivelata la data di uscita dell’ultimo capitolo del manga

L’adattamento manga di Batman Ninja è ormai vicino alla conclusione. L’annuncio, giunto grazie all’ultimo volume di Monthly Comic Magazine HERO’S, ha difatti svelato che il prossimo capitolo del manga, atteso per l’1 settembre 2019, chiuderà definitivamente la disavventura dell’Uomo Pipistrello nel Giappone feudale.

Perché sì, Batman Ninja è nato originariamente come un singolo lungometraggio animato, ma successivamente è stato trasposto anche in un fumetto tutto giapponese e diretto dalla penna di Masato Hisa (Kamuya Ride, Jabberwocky 1914). D’altro canto, anche l’anime ha avuto dalla sua dei registi di tutto rispetto; da Takashi Okazaki a Kazuki Nakashima, passando per Yugo Kanno e la regia di Jumpei Mizusaki, il film di Batman Ninja è stato visto in tutto il mondo come una boccata d’aria fresca per il supereroe della DC e la stessa animazione giapponese, creando una valida storia alternativa dell’amato pipistrello.

Tra mecha, scimmie e ninjutsu, Batman Ninja è stato inoltre uno dei più strambi progetti dedicati a Bruce Wayne, ma è proprio per questo che il manga è riuscito ad attirare un suo forte seguito. Vi lasciamo al trailer ufficiale dell’anime, che tratteggia le stesse basi del manga.