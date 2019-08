Cadence of Hyrule: demo disponibile su Switch

Messa a disposizione sull’eShop di Nintendo Switch da poco, veniamo a conoscenza che la demo di Cadence of Hyrule è disponibile sullo store della console ibrida del colosso nipponico, ossia Nintendo. La versione di prova è disponibile sia per il mercato europeo che per quello giapponese, dove non abbiamo ancora informazioni sul territorio americano.

Cadence of Hyrule: vediamo cosa consiste il titolo

La produzione è un Dungeon Crawler ambientato nel mondo di The Legend of Zelda unito al gameplay di Crypt of the Necrodancer. In caso vogliate acquistare il titolo dopo aver provato la demo, vi ricordiamo che l’opera è attualmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

