Weathering With You: il nuovo film di Makoto Shinkai supera Fast & Furious al box office giapponese

A distanza di tre mesi dall’uscita del film in Giappone, Weathering With You è arrivato a incassare ben 5.9 miliardi di yen (circa 55 milioni di dollari), superando il debutto nelle sale cinematografiche di Fast & Furious: Hobbs & Shaw (noto nell’adattamento giapponese come Wild Spped: Super Combo), che ha invece racimolato 712 milioni di yen (quasi 7 milioni di dollari).

Weathering With You non sarà sulla bocca di tutti, ma basterà leggere il nome del suo direttore per capire che il film è tutto fuorché sconosciuto. Makoto Shinkai è difatti l’autore del notorio Your Name, lungometraggio che ha fatto la fortuna dell’autore e che ha accumulato, tra plausi di critica e pubblico, ben 361 milioni di dollari totali a livello internazionale, scalando la classifica dell’anime più redditizio di sempre e battendo lo storico La città incantata, noto invece in tutto il mondo per essere una tra le più grandi opere di Hayao Miyazaki e il miglior film d’animazione al Premio Oscar del 2003.

A questo punto bisognerà vedere se Weathering With You riuscirà effettivamente a battere lo storico successo di Your Name, ma per saperlo dovremo prima vedere gli incassi totali del film a livello internazionale, che deve ancora uscire fuori dai confini del Giappone. Lasciandovi al trailer sottotitolato, vi ricordiamo che il film verrà distribuito in Italia da Nexo Digital il 14, 15 e 16 ottobre 2019.