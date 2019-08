Samsung Dex: svelata nuova versione della piattaforma

Durante il reveal ufficiale della nuovissima linea Note 10, la casa coreana ha annunciato anche una nuova versione di Dex. Si tratta di una piattaforma che da tempo consente di collegare il proprio smartphone ad un PC, ma questa volta il tutto è stato semplificato e migliorato sotto ogni punto di vista.

In particolare adesso Dex non solo consente di collegare il proprio Note 10 o 10 Plus ad un laptop, ma non necessita di altro che di un semplice cavo USB-C. Sarà quindi possibile far convivere sullo schermo di un PC Windows o Mac sia le finestre del dispositivo in questione che del proprio Note 10, consentendo diverse funzioni. Tra queste troviamo la condivisione di file tramite drag & drop o addirittura, in futuro, la possibilità di rispondere a chiamate.

Dex consentirà di collegare con facilità Note 10 ad un qualsiasi PC Windows o Mac

Sarà infine possibile, grazie alla nuova partnership tra Microsoft e Samsung, connettere il proprio Note 10 ad un PC Windows wireless, in modo semplice e veloce. In aggiunta a ciò tutti i dati presenti sullo smartphone Samsung saranno protetti dal sistema di sicurezza Knox, consentendo di agire in totale sicurezza.