Black Clover: Crunchyroll pubblica l’Opening 8 dell’anime

Con l’uscita dell’episodio 95 di Black Clover, i canali ufficiali di Crunchyroll hanno diffuso la nuova sigla dell’anime. L’Opening 8, così come quelle precedenti, vuole essere difatti un’anticipazione della saga narrativa in arrivo nel mondo di Black Clover. Intitolata sky & blue e composta da GIRLFRIEND, le tonalità entrano anche in contrasto rispetto agli ultimi eventi della serie, con Asta che tenterà a più riprese di riconciliarsi con i suoi compagni (e con Yuno) a seguito della tragica scomparsa di uno dei personaggi chiave dell’anime. Un nuovo scontro è in arrivo?

Il primo capitolo di Black Clover era stato pubblicato nel 2015 su Weekly Shonen Jump di Shueisha (noto per aver ospitato serie del calibro di Dragon Ball, Naruto, Death Note, My Hero Academia e tante altre), attirando nel corso degli anni milioni e milioni di fan. La storia di Asta, nato senza alcun potere in un mondo nel quale controllare la magia vuol dire tutto, è poi proseguita fino a includere altre tematiche care ai fan. All’inizio del 2019, Shueisha ha inoltre annunciato che il manga è arrivato a raggiungere l’impressionante traguardo di 7 milioni di volumi stampati.