Dragon Ball Z Kakarot includerà le saghe di Cell e Majin Buu: la conferma di Sean Schemmel

Tra speculazioni e teorie, il lato narrativo di Dragon Ball Z Kakarot è sempre stato un mistero. Se difatti gli ultimi trailer non hanno fatto altro che mostrare tutte sezioni di gioco relative alla Saga dei Saiyan e alla Saga di Freezer, intramontabile arco narrativo del manga firmato da Akira Toriyama, il dubbio rimaneva sulla copertura di un mondo che avrebbe incluso almeno sette regioni e una manciata di personaggi giocabili esterni da Goku. Finalmente, a distanza di mesi da quel fatidico trailer dell’E3 2019, abbiamo una conferma autorevole dei fatti.

Dragon Ball Z Kakarot includerà difatti le saghe narrative di Cell e Majin Buu, e a dirlo è nientemeno che Sean Schemmel, doppiatore americano di Goku. In un’intervista esclusiva di Comic Book infatti, Schemmel ha dichiarato quanto segue: “Beh, Kakarot uscirà nella prima metà del 2020! Kakarot è un GDR in cui si può vivere l’intero arco narrativo di Dragon Ball Z fino alla Saga di Majin Buu; dall’inizio alla fine“.

A questo punto, attendendo delle conferme definitive da CyberConnect2 e Bandai Namco, non possiamo che ricordarvi il periodo di uscita del gioco, fissato per i primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.