Ultracore risorge e torna sul mercato

Ultracore risorge e torna letteralmente sul mercato, dopo una attesa durata quasi venticinque anni! Si, perché, per chi non lo sapesse, il titolo in questione è un progetto del 1994 per il sistema a sedici bit SEGA Mega Drive, che vede il gioco addirittura in una versione fisica, per la gioia di tutti i collezionisti. Si tratta decisamente di un progetto interessante, che vede il recupero di una opera altrimenti destinata ad un oblio certo e senza speranze. Il fenomeno rientra in quel movimento di recupero dei vecchi titoli ormai dimenticati che, per motivi più o meno differenti, fallimenti di società o semplice obsolescenza delle macchine per cui erano stati creati, non sono mai stati rilasciati sul mercato, spesso pur pronti e finiti.

Il frenetico sparatutto, nato nelle fila della Psygnosis a marchio DICE, era un progetto sviluppato oltre al novanta per cento, ed era quasi pronto per essere rilasciato sul mercato, in un momento, però, in cui i sedici bit stavano per essere surclassati dai nascenti sistemi a trentadue bit, Sega Saturn e Sony PlayStation in testa. Oggi il gioco è stato finalizzato ed attualmente è disponibile in 999 copie per Mega Drive, tutte ufficialmente sold-out, secondo Limited Game News, ma ancora reperibili. Il gioco Ultracore ricorda molto da vicino un grande classico come Turrican, ed è disponibile anche sulle piattaforme attuali, con tre conversioni, anche su Nintendo Switch, SonyPlaystation 4 e Sony PlayStation Vita. Trovate la pagina ufficiale del gioco al seguente LINK.