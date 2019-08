Just Cause 4: data di uscita e trailer per il DLC Danger Rising

Just Cause 4 accoglierà a breve il nuovo DLC, chiamato Danger Rising. Nella giornata odierna infatti Avalanche Studios e Square Enix hanno svelato quando sarà disponibile il contenuto aggiuntivo, con tanto di trailer.

Just Cause 4: data di uscita del DLC fissata per questo mese

Per mettere le mani su Danger Rising non sarà necessario attendere moltissimo. La data di uscita del nuovo contenuto aggiuntivo del titolo Square Enix è infatti fissata per il 29 agosto 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Tutti coloro che hanno acquistato la Gold Edition del titolo potranno però metterci le mani sopra sette giorni prima, ovvero il 22 agosto 2019. Vi lasciamo al trailer del DLC, che trovate in calce alla notizia.

