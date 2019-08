Capcom: un annuncio durante la gamescom 2019

Capcom parteciperà alla gamescom 2019, con un annuncio in diretta durante la cerimonia di inaugurazione. A diramare l’annuncio ci ha pensato Geoff Keighley, tramite un tweet lanciato del pomeriggio.

Difficile fare previsioni: lo sviluppatore e publisher potrebbe svelare un annuncio legato a Monster Hunter World, complice anche l’espansione in dirittura d’arrivo. Più complicato invece un annuncio dedicato al prossimo Resident Evil, per il quale secondo alcuni rumor ed email sarebbero già iniziati da diverso tempo. Per scoprire di cosa si tratta bisognerà seguire la cerimonia di inaugurazione, prevista per il 19 agosto 2019 alle ore 20:00.

More than 15 game publishers will premiere new content and make announcements during @gamescom Opening Night Live. An exciting show is coming together for Monday, August 19! Hope you get to tune in and watch the stream! pic.twitter.com/THAv4bvZlm

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 6, 2019