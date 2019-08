Borderlands 3: il trailer di FL4K

Finisce oggi il reveal dei personaggi di Borderlands 3, con l’arrivo di FL4K. Gearbox ha infatti pubblicato il trailer del nuovo personaggio, che sarà anche l’ultimo.

Borderlands 3: chi è FL4K

FL4K è un’IA emergente, che caccia le prede su e giù per la galassia. Non è da solo, ovviamente: insieme a lui ci sono tre animaletti, pronti a supportarlo in tutto e per tutto, soprattutto sul campo di battaglia. Il filmato è disponibile in calce alla notizia, ma vi consigliamo anche di dare uno sguardo ai precedenti character trailer, che vi lasciamo più in basso elencati: