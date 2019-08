Shenmue III, Deep Silver svela i bonus preordine

Con il lancio del gioco ormai in vista, Deep Silver ha svelato i bonus preordine di Shenmue III, che consisteranno in quattro diversi oggetti bonus utilizzabili nel corso dell’avventura. Per ora, si tratta di bonus riservati ai giocatori americani, che vanno ancora confermati per noi europei.

Ecco i bonus preordine di Shenmue III

Chiunque decida di prenotare Shenmue III sul suolo americano riceverà tre bottiglie di elisir Snake Power che permettono di ripristinare l’energia in combattimento, 5000 gettoni da spendere nel gioco d’azzardo, una pergamena per apprendere la mossa speciale Blazing Kick e 25 biglietti che è possibile scambiare con altrettanti capsule toys.

Gli acquirenti che compreranno da BestBuy riceveranno inoltre una steelbook in edizione limitata, mentre da altri rivenditori si potrà ottenere una giacca per Ryo Hazuki come skin extra. GameStop USA, invece, includerà una coppia di medaglioni con il simbolo del drago e della fenice: in quest’ultimo caso, è plausibile che l’offerta venga esportata anche in Italia.

Shenmue III verrà pubblicato il prossimo 19 novembre su PC e PlayStation 4.