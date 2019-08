Running with the Devil: il trailer del film con la coppia Fishburne-Cage

Running with the Devil è il thriller di Jason Cabell, che ha curato sia la regia che la sceneggiatura, dove due misteriosi uomini indagano sulla sparizione di un lotto di cocaina. I protagonisti della pellicola sono Nicolas Cage (Mandy, Lord of War) e Laurence Fishburne (John Wick 3 – Parabellum, Matrix) che formano un team assolutamente inedito per il grande schermo.

Running with the Devil: il primo filmato è online

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Quiver Distribution, è stato pubblicato il trailer della realizzazione, che sarà nelle sale italiane il 13 settembre. In attesa dell’arrivo del film, vi lasciamo al filmato in questione, che trovate qui sotto all’articolo.

