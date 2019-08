Tarantino potrebbe terminare la sua carriera con un horror

Tarantino, che il 18 settembre sarà nelle sale con C’era una volta a Hollywood (qui trovate la nostra recensione), ha dichiarato più di una volta che terminerà la sua carriera con un decimo film e considerando che l’ultimo lungometraggio è effettivamente il nono, in teoria siamo vicini al suo pensionamento. Fermo restando che a queste dichiarazioni hanno sempre seguito delle smentite dello stesso filmaker, potrebbero esserci delle informazioni sul genere della pellicola d’addio del maestro.

Tarantino e le sue affermazioni

Come riportato da MovieWeb, l’artista, durante un’intervista per la sua ultima creatura, ha affermato che se mai sarà in possesso della storia adatta, avrebbe l’intenzione di realizzare un horror, visto che li apprezza molto. Chissà se le sue parole si realizzeranno in futuro, ma una cosa è certa: incroceremo le dita affinché la sua filmografia non termini così bruscamente.