David Ayer è in trattative per dirigere El-Alamein

David Ayer è un regista statunitense noto per aver diretto Suicide Squad (qui trovate i first look dei personaggi condivisi dallo stesso autore) e, più recentemente, Bright, film originale Netflix che è stato uno dei maggiori flop della piattaforma in fatto di visualizzazioni. Nel 2014, però, il filmaker aveva realizzato un lungometraggio di guerra, Fury, con Brad Pitt, Shia LaBeouf e Jon Bernthal e sembra che in futuro continuerà per questo percorso.

David Ayer forse al timone di un war movie?

Da quello che ha comunicato Deadline, infatti, l’artista è in trattative per dirigere El-Alamein, opera ispirata ai fatti accaduti durante l’omonima battaglia della seconda guerra mondiale, nella campagna del Nordafrica. La pellicola è prodotta da Lionsgate, mentre la sceneggiatura è stata redatta da David Self e James Coyne, quindi rimane in attesa solamente la conferma per Ayer, che se verrà ufficializzata, ve la riporteremo.