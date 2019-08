Pokémon: annunciate le date e sedi dei Campionati Internazionali 2020

Con l’arrivo imminente di Pokémon Spada e Scudo, è giunto il tempo di annunciare la nuova stagione competitiva dei mostriciattoli tascabili! The Pokémon Company International ha difatti fissato le sedi e le date ufficiali dei prossimi Campionati Internazionali, che si terranno tra la fine del 2019 e la prima metà del 2020.

Il calendario si dividerà innanzitutto su quattro continenti distinti, ognuno con le proprie date e le sedi nelle quali i partecipanti dovranno competere. Nello specifico, i tornei si disputeranno in:

America Latina: San Paolo (Brasile) – 15-17 novembre 2019;

Oceania: Melbourne (Australia) – 21-23 febbraio 2020;

Europa: Berlino (Germania) – 17-19 aprile 2020;

Nord America: Stati Uniti – 26-28 giugno 2020.

Permane ovviamente il dubbio sui giochi che verranno utilizzati per le competizioni ufficiali. Se da una parte abbiamo il campionato del Nord America, che sfrutterà con ogni probabilità il nuovo formato del VGC e i nuovi Pokémon Spada e Scudo, dall’altra abbiamo il primissimo campionato dell’America Latina, che invece verrà disputato negli stessi giorni d’uscita di Spada e Scudo. Quale capitolo della saga verrà utilizzato?

In attesa di ulteriori informazioni in merito, non possiamo che rimandarvi al sito ufficiale di Pokémon, aggiornato in tempo reale sulle novità dei mostriciattoli tascabili.