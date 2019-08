XIII: il remake è stato posticipato al prossimo anno

XIII, il remake dello sparatutto di culto annunciato nelle scorse settimane, è stato posticipato al 2020. L’annuncio è arrivato da Microids e PlayMagic, rispettivamente sviluppatore e publisher del gioco.

XIII: i motivi del rinvio

Inizialmente, il remake del gioco era previsto per il 13 novembre. Purtroppo in Microids si sono accorti di aver bisogno di un po’ di tempo in più per la pulizia e assicurare ai giocatori un buon livello qualitativo, almeno stando alle parole dell’head of production François Coulon in un comunicato diffuso nelle scorse ore. Le piattaforme, invece, restano inviariate: lo shooter è ancora previsto per Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale.