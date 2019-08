Call of Duty: i primi rumor sul capitolo del 2020

Call of Duty Modern Warfare è ancora abbastanza lontano, eppure sulla rete sono già emersi i primi dettagli (ovviamente non ufficiali) sul capitolo che dovrebbe uscire nel corso del 2020. Il leaker è l’utente twitter LongSensation, che in passato si è già dimostrato decisamente affidabile per quanto riguarda la pubblicazione di indiscrezioni riguardanti la serie shooter di Activision

Secondo le indiscrezioni pubblicate da LongSensation, il prossimo capitolo della serie potrebbe chiamata Black Ops o Black Ops V. Sarà ambientato nella Guerra Fredda e coprirà buona parte della guerra del Vietnma e della Corea. Un rumor decisamente interessante, che troverà conferma o smentita solamente intorno ad aprile o maggio 2020, periodo in cui lo sparatutto di Activision viene solitamente rivelato al mondo.

Call of Duty 2020 has been under 2 names thus far.

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Black Ops V

Set during the Cold War. Spans the entire 40+ years and incs Vietnam and Korean War. Described as even more gritty and gruesome than Modern Warfare.

I'm not joking.

— LongSensation (@LongSensationYT) August 7, 2019