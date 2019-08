Pokémon Center: in arrivo un negozio temporaneo a Londra

The Pokémon Company International ha annunciato in via ufficiale l’apertura di un nuovo Pokémon Center. Nello specifico, il negozio temporaneo verrà aperto a Londra solo per un periodo limitato, presso il centro commerciale di Westfield London (Ariel Way, Sheperd’s Bush W12 7GFA), dal 18 ottobre al 15 novembre 2019.

I fan, oltre ad acquistare una vasta gamma di prodotti targati Pokémon Center, avranno la possibilità di scoprire e comprare alcuni gadget disponibili unicamente nella sede londinese. Tra questi, è probabile l’arrivo di un nuovo peluche di Pikachu con lo stile inglese, visibile nella immagine sottostante.

Il nuovo Pokémon Center di Londra non è ovviamente una novità a livello europeo. Nel 2014 infatti, The Pokémon Company International aveva aperto un negozio temporaneo a Parigi. D’altro canto, questo evento vuole perlopiù celebrare l’uscita di Pokémon Spada e Scudo, che metterà in scena una regione di Galar chiaramente ispirata dagli edifici tipici e l’atmosfera generale del Regno Unito.

Vi lasciamo al sito ufficiale di Pokémon Center, ricordandovi che ulteriori informazioni sul nuovo negozio temporaneo verranno condivise nei prossimi mesi e che Pokémon Spada e Scudo uscirà il 15 novembre 2019 in esclusiva su Nintendo Switch.