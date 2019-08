Pokémon: svelate le sveglie digitali di Pikachu, Eevee e Charmander

Con i gadget dedicati ai mostriciattoli tascabili, anche davanti ai nuovi Pokémon Center, c’è sempre spazio per un nuovo prodotto sui Pocket Monsters nel vastissimo repertorio di The Pokémon Company! Stavolta è il turno di Merchoid, che ha recentemente annunciato delle sveglie digitali arricchite dalle figure di tre mostriciattoli distinti: Pikachu, Eevee e Charmander.

Approvati in via ufficiale da The Pokémon Company, le sveglie digitali sono divise tra due modelli: uno con il mostriciattolo tascabile che è appoggiato su una Sfera Poké e l’altro, esclusivo di Eevee, che è invece seduto con una posa regale sulla classica sveglia digitale. I modelli di Pikachu e Charmander vengono venduti sul sito ufficiale a un prezzo di €49.99, mentre la sveglia di Eevee ha un costo totale di €43.99.

Tutti e tre i modelli sono già preordinabili dal sito ufficiale di Merchoid. E voi, acquisterete una sveglia digitale con un guardiano dei mostriciattoli tascabili?