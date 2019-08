Black Desert: disponibile l’open beta su PlayStation 4, ecco il trailer

Come vi avevamo fatto sapere il mese scorso, dal 22 agosto sarà disponibile Black Desert anche su PlayStation 4. Da oggi 9 agosto e fino al 13 agosto (alle 11 di mattina), ci sarà invece una fase open beta sulla console Sony, per far testare a tutti il MMORPG di Pearl Abyss. Sul canale YouTube di PlayStation è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Black Desert: 5 giorni di open beta

In vista quindi del rilascio del gioco completo, tutti i giocatori su PlayStation 4 potranno testare il titolo per cinque giorni. La fase Beta non necessita infatti dell’iscrizione al PlayStation Plus, mentre sarà richiesta nel gioco finale. Noi vi lasciamo al filmato qui sotto.