Evangelion 3.0+1.0: il nuovo teaser trailer è dedicato all’Unità EVA-08γ

Studio Khara, tramite il sito ufficiale del franchise di Neon Genesis Evangelion, ha diffuso un nuovo teaser trailer di Evangelion 3.0+1.0 che, denominato “2.5“, svela altri dettagli sul destino dei personaggi a seguito della conclusione di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo… e una nuova Unità Evangelion.

Il nuovo teaser trailer difatti, nonostante la sua effettiva brevità, riesce a darci uno sguardo inedito ai personaggi di Shinji Ikari, Asuka Soryu Langley e Rei Ayanami, rimasti uniti dopo gli eventi tragici del terzo film, oltre a un momento in cui compare la figura di Kaworu Nagisa. E da lì, tra un frame e l’altro, si mostra anche l’Unità EVA-08γ, che primeggia in primo piano nel teaser trailer per un fugace momento.

I misteri rimangono ovviamente tali, ma tra i teaser trailer e l’anteprima ufficiale del film non sembra più lontana l’uscita di Evangelion 3.0+1.0. La proiezione del lungometraggio in Giappone comincerà difatti a partire da giugno 2020, mentre non è stata ancora annunciata una data di uscita a livello internazionale.