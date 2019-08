Auto Chess: qualche problema con il nuovo aggiornamento, e arriva il nuovo pezzo, Fortune Teller

Questa notte è stata effettuata la manutenzione dei server per portare il nuovo aggiornamento su Auto Chess, titolo mobile (in fase alpha anche su PC) della cinese Dragonest. Solo che molti utenti, a manutenzione finita, si sono ritrovati l’account resettato. Per risolvere il problema, una volta creato il nuovo utente al primo accesso, bisogna fare logout e rientrare con il profilo Dragonest.

L’aggiornamento ha comunque portato l’inserimento di un nuovo pezzo nella scacchiera, il Fortune Teller, razza Glacier e classe Priest. Ma non solo, il Blight Sorcerer è stato momentaneamente rimosso dal gioco, ed è stata inserita la blacklist. Tante le ottimizzazioni di gioco, i bilanciamenti e un aggiustamento degli oggetti. Qui, sulla pagina Facebook potete vedere tutto nel dettaglio. Sotto, invece, il Tweet ufficiale del gioco che si scusa degli inconvenienti, provando a risolvere la situazione.

[Special Notes]

You might have found that game still unavailable after update. In order to fix the lost account issue, oversea servers are still in maintenance. Sorry for the inconvenience. Compensation will be sent after maintenance is done.

Thanks for your support. pic.twitter.com/1DpnG1ypRe

— Auto Chess (@AutoChess2019) August 9, 2019