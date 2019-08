Il bizzarro universo di Hirohiko Araki: Star Comics annuncia la collezione definitiva sul mangaka

La pagina ufficiale di Edizioni Star Comics ha annunciato in via ufficiale Il bizzarro universo di Hirohiko Araki, una raccolta di alcune delle storie autoconclusive più note del mangaka; un modo per scoprire l’autore da chi non ha mai avuto la possibilità di vivere le sue storie, ma anche per chi si è immerso solo ne Le bizzarre avventure di JoJo.

Negli ultimi mesi, grazie anche alla conclusione di Vento Aureo nell’anime de Le bizzarre avventure di JoJo, la nomea di Hirohiko Araki è cresciuta a livelli esponenziali. Lo dimostrano dopotutto le battute sull’autore, incluse le cosiddette JoJo Reference, e tutte le creazioni nate dalla mente dei fan. Eppure, nonostante tutto, moltissimi lettori non hanno ancora avuto modo di conoscere i lavori esterni di Araki. Ed è da lì che Edizioni Star Comics ha voluto svelare la raccolta delle opere autoconclusive dell’autore, che arriverà in esclusiva nel corso del Lucca Comics & Games.

I fumetti inclusi nella collezione definitiva sono Baoh, Gorgeous Irene, Magical B.T. e Under Execution Under Jailbreak. Ancora non sono state svelate delle date di uscita ufficiali o il prezzo definitivo della raccolta, ma Edizioni Star Comics ha confermato che tornerà a svelare altre informazioni su Il bizzarro universo di Hirohiko Araki a novembre., quando verrà pubblicato l’aggiornamento delle uscite mensili sul sito ufficiale.