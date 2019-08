Activision e Blizzard: nuove IP in sviluppo, ecco la conferma

Activision e Blizzard si preparano a lanciare nuove IP sul mercato. La conferma è arrivata durante una conference call con il COO della società Coddy Johnson.

Activision e Blizzard: a quando i nuovi videogiochi

Johnson ha effettivamente confermato le novità in arrivo e lo sviluppo di nuove IP. Al momento però non c’è ancora una data per gli annunci ufficiali, che potrebbero arrivare non appena i lavori saranno a buon punto. Oltre ai progetti inediti, Rob Kostich (presidente del publisher di Call of Duty) ha confermato l’arrivo di future rimasterizzazioni, come ad esempio quella di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

